No importa el rival, Mosquera quiere ser campeón

León.- El colombiano Andrés Mosquera, lo tiene perfectamente claro, “No hay que tener miedo” al rival que toque enfrentar, por lo que así sea revancha ante Tigres, o incluso contra el último equipo en clasificar, la Fiera tendrá que salir a ganar todos sus partidos y lograr el objetivo de salir campeón.

Luego de que a mitad de semana Nicolás Sánchez, jugador de Rayados de Monterrey consideró que León tiene un plus muy importante al saber lo que es perder una final el año pasado, el cafetalero señaló:

Agradece pelear por los primeros puestos: “Le doy gracias a Dios por pertenecer al equipo que consideran candidato, la presión para nosotros siempre va a existir independiente en la posición en la que estemos, si estuviéramos en la parte de abajo estaríamos con presión de salir de ese lugar, pero lo bonito es que aceptamos el compromiso que adoptamos desde el inicio, buscando siempre hacer las cosas bien, hoy León hace ruido por su forma y estilo de jugar y por la posición en la tabla, queríamos estar en esta instancia, queríamos que de León se hablara bien y hoy no nos podemos asustar cuando nos ponen el título de favoritos”.

Le toma el lado amable a un año en el que viene de salir de una dura lesión: “Me siento muy bien, par mi en lo personal ha sido un gran año un año maravilloso, me encuentro sano y sigo siendo negativo a todas las pruebas covid que he presentado yo creo que gracias a Dios supere la lesión y estoy siempre pesando en ayudar a mi equipo”.

Cuestionado sobre si estará a ritmo para la liguilla, respondió: “Muchos dicen que a la hora de adquirir ritmo de competencia hay que meter intensidad, yo en lo personal todo entre semana lo hago de manera intensa yo tengo que trabajar día a día con la mayor intensidad posible ya que la única manera de adquirir ese ritmo es trabajando día a día y no sólo por tener un partido en puerta”.

Acostumbrado a estar siempre en el once titular:

Soy un jugador que desde que me hice profesional, me he mantenido en los onces como titular, pero bueno las lesiones están ahí y nos han complicado, pero con el apoyo de mi familia, cuerpo técnico y afición, hacen que me encuentre muy bien, también hay que reconocer que los compañeros que ocuparon mi lugar lo han hecho bastante bien y bueno yo estoy esperando el momento y cuando llegue aprovechar esta oportunidad “