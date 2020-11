‘No me daban oportunidad de competir en entrenamiento’, dice ‘Chapo’ sobre 'Tri', pero no descarta volver

León, Guanajuato.- Entrevistado por David Faitelson para Futbol Picante, Luis ‘Chapo’ Montes habló sobre su decisión de renunciar a la Selección Mexicana, señalando que no le dieron la oportunidad de competir, ni siquiera en el entrenamiento, aunque añadió que no descarta volver.

‘Chapo’ señaló que su decisión no fue por rechazar competir, asegurando que en ningún equipo te dicen que serás titular o jugarás diez minutos, señalando que en la Selección Mexicana no se le dejó competir con 11 jugadores o 22.

Simplemente, cuando no se te da oportunidad de competir ni entre los 11, ni entre los 22 jugadores y en un entrenamiento, ahí ya es cuando uno la piensa, cuando uno dice: ‘pues, si en este caso se comenta que soy el Mejor jugador de México, ¿por qué no se me da la oportunidad de poder mostrarme?’ Ni a veces en el entrenamiento se me daba”, comentó.