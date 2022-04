“No me gustó lo que hicimos, no jugamos bien”: Holan

Insatisfecho con apenas conseguir el empate ante Querétaro, el director técnico de la Fiera, Ariel Holan no ocultó su sentir y expresó que “no le gustó” lo hecho por su equipo.

En conferencia de prensa tras el duelo de este domingo por la tarde, Holan, explicó:

Perdimos una oportunidad, hoy no me gustó lo que hicimos, hay que trabajar mucho, hay muchísimas atenuantes para esto, pero prefiero no decirlas y prefiero trabajar porque faltan cinco partidos y buscaremos sacar algunos puntos, así que si queremos tener aspiraciones de ser competitivos vamos a tener que levantar mucho el nivel de juego”.

En cuanto a la razón por la que su equipo no ha encontrado el mejor nivel, dijo:

No jugamos bien, pero claramente tenemos que administrar, hay futbolistas que no han jugado minutos en su selección, lesiones de futbolistas importantes, hoy al Chapo no nos pareció ponerlo de entrada, porque lleva semanas que no hace futbol, siempre pensamos que iba a ser una buena opción en el segundo tiempo, pero con el calor fue muy poco lo que se pudo hacer”.

Fotografía: José Antonio Castro.

No se siente presionado o preocupado:

Los resultados muchos no me preocupan, me preocupa la forma en la que estamos jugando, tengo que poner toda mi energía para poder ver como nivelamos tanto física como futbolísticamente”.

Y ahondó:

No importan tanto los puntos, importa jugar mejor, hoy rescatamos un punto, queríamos ganar y teníamos todo para hacerlo y no lo pudimos hacer, mañana (lunes) vamos a dar un día de descanso que creo que es necesario”.

Finalmente señaló: “El principal desafío que tenemos es poner a punto al equipo para jugar de la mejor manera la Liguilla, tenemos cinco partidos en puerta que yo digo que serán cinco partidos de prueba para llegar bien”.

IP