Nueve Fieras defenderán a sus selecciones

FIERAS DEL MUNDO ��



Al momento, nuestro equipo cuenta con 7️⃣ CONVOCADOS a Selección Nacional para la #FechaFIFA:



Meneses ����

Campbell ����

Mena ����

Aquino ����

Godínez ���� Sub 23

Villa ���� Sub 20

Hernández ���� Sub 20



¡Que sean muchos más! ����#PorLeonésimaVez �� pic.twitter.com/732EoyGz2V