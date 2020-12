"Papá queremos verte ahí otra vez": Hijos de Luis Montes le piden regresar al Tri

León.- Luego de que Luis Montes había hecho pública su intención de no participar más con la selección mexicana, el ahora campeón de la Liga MX confirmó que sus hijos le han pedido regrese y porte la playera del Tri.

En entrevista para ESPN, Montes confirmó que dentro de sus pláticas familiares y en especifico con sus hijos, estos le han pedido que vuelva a la selección, por lo que consideró no descartar la posibilidad.

"Mis hijos me han dicho: 'Papá, te queremos ver ahí otra vez', yo nunca descarto volver a estar ahí. Es una situación que le pensado mucho y no lo descarto", explicó en la entrevista.

Y agregó: "Yo nunca digo que no. Hay situaciones que a lo mejor uno nunca lo puede manejar. Como yo lo dije en algún momento, desgraciadamente, cuando yo iba no se me daba la oportunidad. Como yo lo dije: yo no pedía jugar de titular, ni mucho menos. Solo pedía que se me diera una oportunidad para pelear por un puesto".

Luis Montes decidió alejarse de selección luego de considerar que en los más recientes llamados no era tomado en cuenta, por lo que mediante las redes sociales del Club León externó su deseo de no volver a jugar en el cuadro tricolor.

