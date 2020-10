Perder la titularidad trajo de regreso al Meneses que Ambriz quiere ver

León.- Pasar tiempo en la banca esmeralda no desanimó a Jean Meneses, al contrario, esos tres partidos se convirtieron en el “jalón de orejas” que el chileno necesitaba para nivelarse con el resto de la plantilla, una de las pocas que esta jornada podría asegurar su presencia en los cuartos de final de la Liguilla.

Con cinco goles anotados, cuatro de ellos en los últimos cuatro partidos, “Takeshi” es el segundo mejor anotador de los Verdes. Así respondió el mediocampista a la decisión de Ignacio Ambriz de dejarlo fuera de la convocatoria para el juego ante Querétaro y también, de alejarlo de la titularidad en los tres duelos posteriores.

“A mí también me sorprendió (no ser convocado ante Querétaro), no me lo esperaba pero creo que fue necesario, uno se pregunta muchas cosas y la única forma de poder volver y ayudar al equipo era retomando el nivel, trabajando el doble y creo que sirvió”, aseguró.