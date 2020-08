¿Podrá León mantener el cero en su arco ante La Máquina?, esto responde Barreiro

León.- Después de dos jornadas en el Guard1anes 2020, León es el único equipo del torneo que sigue en ceros en el sector de goles en contra. Un detalle con el que casi igualó lo hecho en el Apertura 2012, único torneo desde el ascenso en el que no había recibido gol en sus dos primeros duelos del semestre.

“Sería bueno poder sacar el cero a Cruz Azul, puede ser, si todos estamos enchufados lo podemos alcanzar”, aseguró Stiven Barreiro, sustituto de Andrés Mosquera en la central y uno de los integrantes del aparato defensivo verdiblanco.

En el Apertura, el cuadro entonces dirigido por Gustavo Matosas abrió con un 2-0 ante Querétaro y luego con un 4-0 ante Xolos, único torneo desde que regresaron al Máximo Circuito en el que mantuvieron el cero en su portería.

En esta ocasión, el torneo no dio tiempo a los Verdes de abrocharse el cinturón pero se mantienen como la mejor defensiva pese a que el vendaval inició con Chivas, continuó con Monterrey y seguirá este fin de semana ante La Máquina de Robert Dante Siboldi, equipo que en palabras del zaguero colombiano, será un desafío para los Verdes.

“Ellos han hecho las cosas bien, creo que es un equipo que preocupa a cualquiera (...) Va a ser un reto importante para la parte defensiva, atrás tenemos que estar concentrados porque por el plantel que tiene, Cruz Azul va a pelear las posiciones de arriba”, admitió.

Esto no intimida al cuadro de Ignacio Ambriz, al contrario, pues Barreiro aseguró que León es un cuadro tan grande como el celeste y lo ha demostrado en los últimos torneos, esto gracias al estilo de juego que los rivales siempre intentan anular.

“Desde antes de las 12 victorias, León es un equipo para temerle, tenemos jugadores a los que si les das espacio pueden hacer daño, creo que a León lo respetan mucho ya los grandes rivales (...) Nosotros vamos a hacer lo nuestro”.

En lo que respecta a las pruebas de covid-19 que se les han practicado a todos los equipos de la Liga, el defensor destacó que no les han dado los resultados aún: “con nosotros no hay ningún tipo de problemas, nos cuidamos y nos preocupamos por la salud de los demás, nos hicieron la prueba pero todavía no nos entregan los resultados”.