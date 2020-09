‘Profe, me quiero ir a Europa’: JJ Macías pidió no jugar la Final con León

León.- Las dos decisiones más difíciles que ha tomado Nacho Ambriz como entrenador del León tienen que ver con dos delanteros.

En entrevista con Paco Vela, Nacho Ambriz reveló que la primera decisión compartida fue la salida de Mauro Boselli de la Fiera, en diciembre de 2018, cuando el Matador “rompió” con la directiva esmeralda y fichó por el Corinthians de Brasil.

“No era fácil deshacernos de Mauro, un tipo que llevaban arriba de 130 goles y sin saber quién los podía hacer y siempre estuvo latente la pregunta de qué hubiera pasado si Mauro se hubiera quedado”, recordó Ambriz en la entrevista con Francisco Vela.

La otra decisión difícil, según recordó el Domador, fue permitir que José Juan Macías jugara el Campeonato Mundial sub20 en 2019. Por irse con el Tri, El JJ no pudo disputar la final del Clausura 2019 ante los Tigres y León lo extrañó al grado de perder la serie.

“La otra decisión es la de haber dejado ir a Macías al Mundial, eso sí me retumba en la cabeza”, confesó Ambriz.

“No sé qué pudo haber pasado, también me puse en los zapatos de todos, pero yo me decía y le dije ‘Maci’ ‘no te vayas y él me dijo ‘Profe, es mi chance, me quiero ir a Europa”.