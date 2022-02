¡Obligados! La Fiera necesita el triunfo para no perder posiciones en el Clausura 2022

El Club León se ha sentido cómodo en el Estadio Olímpico Universitario y hoy más que nunca tiene que echar mano de esas estadísticas, pues una nueva derrota en el Clausura 2022 pondría en riesgo una posible clasificación a la Liguilla.

Con un total de cinco puntos, y tras la derrota ante Cruz Azul, el equipo verdiblanco vive un momento complicado para una escuadra acostumbrada a liderar, pues cayó al peldaño número 11 de la clasificación general luego del triunfo que obtuvo Chivas ante Juárez.

Este domingo, La Fiera y Pumas sostendrán su duelo número 22 desde 2012, de los cuales, 10 se han llevado a cabo en la cancha auriazul en la que los Verdes han logrado sacar 21 puntos de 30 posibles (70%).

EL DUELO

Hora: 12:00 Hrs.

Estadio: Olímpico Universitario

Árbitro: Guillermo Pacheco

Por TV: Las Estrellas/TUDN

Minuto a minuto: Facebook soyfieramx

Las cifras demuestran que el Olímpico Universitario es un estadio que le viene bien al equipo de Ariel Holan, que además, no pierde en sus visitas a la capital del país desde el Apertura 2017.

Así las cosas, no hay duda de que León necesita aprovechar esta ‘ventaja’ que le da el jugar en el inmueble auriazul, pues el momento actual no es el mejor y no sólo por la falta de gol o las lesiones que la plantilla ha sufrido, sino porque al parecer, no existe una idea de juego bien definida.

Es cierto que las ausencias pesan y es imposible olvidar que Holan no ha podido repetir alineación debido a este detalle, pero a La Fiera le está faltando esa bravura que antes mostraba y la cual, en ocasiones, terminaba por salvarlos.

PROBABLES ALINEACIONES

PUMAS

1. Alfredo Talavera

2. Alan Mozo

18. Efraín Velarde

23. Nicolás Freire

25. Arturo Ortíz

8. Higor Meritao

10. Favio Álvarez

17. Leonel López

9. Ignacio Dinenno

21. Rogerio De Oliveira

33. Diogo De Oliveira

DT. Andrés Lillini

LEÓN

30. Rodolfo Cota

4. Andrés Mosquera

21. Stiven Barreiro

2. Gary Kagelmacher

24. Osvaldo Rodríguez

16. Jean Meneses

10. Luis Montes

22. Santiago Colombatto

8. Iván Rodríguez

7. Víctor Dávila

9. Federico Martínez

DT. Ariel Holan

Pumas no será un rival sencillo pese a los últimos resultados conseguidos (dos derrotas al hilo ante Tigres y Xolos), por lo que los Verdes tendrán que hacer algo más que lo hecho contra Cruz Azul que fue poco y nada.

La hora del partido no es la ideal para cumplir con su propósito, a eso le apostarán los de Andrés Lillini pero es un aspecto que el cuadro verdiblanco necesita olvidar si quiere mantenerse entre los mejores equipos del Clausura 2022, un sitio que por ahora está lejano todavía.

Como es costumbre, el duelo de este fin de semana, correspondiente a la jornada 5 del circuito varonil, arrancará al mediodía y se podrá seguir por televisión abierta a través de Las Estrellas, o bien, por TUDN.