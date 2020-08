'Yo quiero retirarme en León': Luis Montes ha rechazado a otros equipos

León.- La Concachampions es la única espinita clavada que le queda a Luis Montes en su trayectoria futbolística, ni siquiera no haber podido jugar en Brasil 2014 pues aunque aquella terrible fractura cortó de tajo sus aspiraciones, no le impidió ver cumplido su sueño.

“(El proceso de Selección en 2014) Es uno de los que más he disfrutado porque estuve ahí, tanto Miguel (Herrera) como Chepo (De la Torre) me dieron la oportunidad, era algo que yo soñaba (...) yo sé que pude haber tenido la oportunidad de estar en un Mundial, no tengo la espinita clavada, es saber que lo tuve, demostré y cualquiera puede hacerlo si tienes ese sueño”, aseguró el capitán felino en la entrevista que protagonizó en el canal de Alexandra Stergios, “Con Aleka”.

Desde el 2018 que Ignacio Ambriz tomó el timón de los Verdes, el “Chapo” encontró un segundo aire a sus 34 años, se erigió nuevamente como el motor, como el eje de ataque de la institución en la que aseguró, quiere retirarse.

“Estoy muy contento de estar aquí en el club, he tenido oportunidad de salir pero la verdad no me ha interesado (...) Yo quiero jugar hasta que me sienta bien, no quiero irme al Ascenso para estar otro ratito, yo quiero retirarme en León, retirarme bien. Me gustaría, a futuro, estar en el club, ayudar a los jóvenes, poder ayudar a la directiva”, agregó.

Muy pocas veces el fútbol mexicano y mundial, encontrará un jugador como Luis Montes Jimenez.



Ejemplo de constancia, tenacidad, lealtad, entrega, sacrificio, empatía y demás cualidades que hoy es muy difícil encontrar en un mundo lleno de intereses.

Felicidades «Chapo» y éxito! pic.twitter.com/sML8iqDbb0 — Panda Padilla. (@pandapadilla) August 21, 2020

Y si bien reconoció que el Guard1anes 2020 ha sido extraño debido a la falta de la afición en las tribunas: “Es un torneo muy raro, la afición es muy importante, es la que te alienta, la que te presiona para mejorar”, confesó qué fue lo que le dijo al aficionado que se tatuó su cara en la pierna izquierda.

“Yo le dije que estaba loco, que para qué hace eso, que mejor se hubiera tatuado a alguien de su familia. Es decisión de él pero no, a mi se hace raro, lógico le agradecí que haya pensado en hacerse mi cara pero no, para qué hace eso. Yo le regalé una playera para que la tuviera de recuerdo”.

VIVA VOZ