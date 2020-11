¿Quién se apunta? Exjugadores de La Fiera quedarían sin equipo para 2021

León.- El futbol no ha sido benévolo con algunos de los jugadores que defendieron alguna vez los colores de La Fiera, para quienes el 2021 podría ser un año muy complicado debido a la necesidad que tendrán de encontrar trabajo.

Las cosas no marchan bien ni en la Liga MX ni en la Liga de Balompié Mexicano para jugadores como Carlos Peña, José Juan Vázquez y Jonny Magallón, cuyos equipos están envueltos en conflictos económicos y también en problemas disciplinarios.

El panorama no es agradable para ninguno, pues en lo que se refiere al “Gullit” y a Magallón, que juegan todavía en el Club Veracruzano de Futbol Tiburón y en el Atlético Jalisco respectivamente, podrían salir de estos conjuntos debido a los adeudos económicos que estos presentan.

Por medio de un comunicado que publicaron los jugadores en sus redes sociales, se dio a conocer que en el CVF Tiburón les deben dos quincenas, mientras que en el Atlético Jalisco, que incluso jugó sin nombre y escudo su último partido, no les han pagado desde el 17 de agosto.

“Si me hubieran aclarado la situación tal vez no hubiera tomado el proyecto, siempre me dijeron que estaba la solvencia, que estaba el dinero, que todo iba a estar bien. Uno cree en el proyecto, en las personas, tiene fe, pero no hay tiempo ni fecha que no llegue”, señaló el técnico del cuadro jalisciense, Eduardo Lilingston a NVI Noticias.