Quiere Fernando Navarro romper el récord de puntos con la Fiera

León.- La Fiera se encuentra muy cerca de romper el récord de mayor cantidad de puntos logrados desde que participa en un torneo corto, por lo que este domingo de pegarle a Toluca lograrían superar lo conseguido en el Clausura 2019 cuando acumularon 41 unidades.

Por ello Fernando Navarro, aceptó que hace cerca de dos semanas, tanto él como sus compañeros se propusieron a lograr este importante objetivo en la historia de la institución verdiblanca y así darle una alegría más a la afición.

"Contentos con lo que hemos logrado hoy, nos queda este último objetivo antes de la liguilla, conseguir este récord histórico, obviamente a inicio de torneo no te lo propones como tal, pensamos en ir paso a paso y hace un par de partidos nos mentalizamos ante ese objetivo y esa posibilidad y nos queda un partido más para lograr este objetivo”, explicó.

Así analizó a los Diablos: “Toluca de local se vuelve muy complicado más allá de los jugadores y el equipo, la situación de la altura es un detalle que siempre hay que considerar y creo que hay un par de partidos que definirán si Toluca saldrá a ganar, ellos serán los obligados a buscar el marcador y nosotros buscaremos seguir prepararnos para liguilla”.

Para “Navarrito” es ventaja tener un breve respiro llegando de manera directa a cuartos de final: “El ritmo lo seguiremos manteniendo con los partidos, la verdad que el equipo esta muy bien trabajado y sabe a lo que juega, más allá que nos afecte lo estamos viendo como una oportunidad para prepararnos para estos últimos tres partidos, con el calendario que tenemos tan apretado a veces llegas con cierto cansancio a la liguilla, creo que es un buen paroncito que nos debe de venir bien para estar bien preparados”

Mexsport

Además dejó en claro que hay una situación que no le preocupa en lo absoluto: “Que vean a otros equipos como favoritos está bien, al final como vamos a enfrentar cada partido como favoritos o si no nos pelan, no cambiaría absolutamente nada. El León juega de la misma manera de visitante o de local, entonces realmente es algo a lo que no le ponemos mucha atención como partido en general”.

No le quita el sueño no ser llamado al Tri

Un poco molesto al ser cuestionado nuevamente con el tema selección nacional, señaló:

"No tengo nada más que agregar a lo que ya he dicho siempre, las convocatorias creo que tiene que venir siempre y cuando trabajes bien y de acuerdo a lo que haces en tu club y pues eso voy a seguir haciendo, echándole todas las ganas para que le vaya bien al equipo y si eso me lleva a selección pues bienvenido sea y si no pues yo seguiré mentalizado en ayudar a mi club pensando en que mi club tenga éxito, no me va a afectar en lo más mínimo que no me convoquen con el objetivo de que seamos campeones”.

Y agregó. “A mí, en lo personal siempre me gusta ver el lado positivo de las cosas, estaré al cien en León para prepararme junto a mis compañeros, para este nuevo torneo como le decimos a la liguilla, recuperarnos y prepararnos al cien del cansancio acumulado, con este tiempo nos prepararemos para seis partidos”.