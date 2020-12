‘Quiero mantener base en León, me interesa Selección Mexicana’, dice Ignacio Ambriz

León.- En entrevista con Fernando Schwartz, Ignacio Ambriz habló sobre el título con León, señalando que, para el siguiente torneo le gustaría mantener la base y reiteró su interés para dirigir a la Selección Mexicana.

En la plática, Schwartz mencionó a Ambriz que solo tiene contrato hasta junio del próximo año y le preguntó al técnico sobre si buscaría tener una cláusula para poder salir a Europa o a Selección Mexicana.

Sobre Selección Mexicana, Ignacio Ambriz declaró que no negará su interés en dirigir al ‘Tri’, señalando que expresó su deseo previo a ganar la Liga Mx con León.

Dije, me interesa mi Selección, sí me interesa. Al día de hoy no, porque hay un gran entrenador (Gerardo Martino)”, dijo Ambriz.