Reconoce Christian Martínez gran momento de Iván Hernández

León.- Ocupado en mejorar el desempeño que ha venido reflejando el Club León Sub 20, su estratega, Christian Martínez destacó el buen momento que atraviesa Iván Hernández al considerarlo su principal hombre gol.

Hernández acumula 11 tantos con los esmeraldas Sub20 por lo que, en sus más recientes declaraciones, el ex meta del León indicó:

"Iván es nuestro referente de área junto con Armando (León), él se encarga de meter los goles pero si es un trabajo en conjunto, él es nuestro hombre gol, pero es un trabajo en conjunto que el equipo tiene que trabajar de alguna manera y con su talento nos ayuda a ejecutar de la mejor forma”, indicó.

Lo aconseja: “Seguir tratando de que con base a buenos desarrollos dentro de la cancha ellos busquen una oportunidad, buscamos proveerlo de la mejor forma para que siga aportando con goles, siempre le digo que hay que ser conscientes de que esta profesión demanda estar al cien siempre”.

Se dijo consciente de que hay que seguir trabajando de la mano con el primer equipo: “Es una regla que nosotros tenemos, nosotros trabajamos en pro del primer equipo, la gente del primer equipo que no tenga minutos o venga saliendo de una lesión, nosotros le damos la cabida para que puedan jugar, sabemos que podemos recibir a cuatro mayores, no nos afecta, porque lo sabemos desde siempre, es una regla no escrita”.

Aceptó que ha sido difícil regresar

Luego de que la pandemia por covid ha venido mermando mucha de la logística en el plantel, señaló: “Regresar a entrenar y después poco a poco empezar el torneo esperar que no brotara algún tipo de contagio, la verdad fue complicado regresar a la nueva normalidad, esperar que no saltara algún enfermo nos preocupaba, era un grupo pequeño a veces de diez y teníamos que cuidarnos mucho como hasta ahora”

Destacó la buena comunicación con Ambriz

Reconoció lo importante que ha sido mantenerse siempre en comunicación con Ignacio Ambriz, algo que no ha dejado desde el inicio del torneo: “Tenemos un canal de comunicación directo siempre, muy grato contar con su amistad, él me puede aconsejar el cada partido, la agradezco que va a verlo con su cuerpo técnico, y eso nos permite tener una retroalimentación muy buena, que es fundamental el aprender siempre de los mejores y eso nos lleva a mejorar, muy agradecido con él y con la preocupación con la sub 20”, concretó.