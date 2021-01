Recordaron el momento cuando Rafa Márquez llegó al Barcelona de Joan Laporta

Barcelona.- A Rafael Márquez siempre se le recordará con gran cariño en León, el hablar de un referente esmeralda es también hablar de un histórico jugador mexicano que trazó un importante camino, nada más ni nada menos que en el Futbol Club Barcelona.

Este lunes los amantes al futbol se despertaron un una curiosa anécdota, contada por el exdirigente principal del conjunto blaugrana, Joan Laporta, quien por allá de 2003 cristalizó la llegada de un entonces joven jugador procedente del Mónaco de Francia.

Fue en el programa 'El Iniestazo' en donde Laporta recordó el momento justo cuando Rafa llegó a las oficinas catalanas y entonces tuvo su primer acercamiento con el dirigente:

"Me habla la secretaria y me dice aquí está un señor con un chico que viene desde Mónaco que dice que ha quedado con usted y me dicen mire presidente aquí tengo la carta del Mónaco que dice que venden a Rafa Márquez al Barcelona", recordó.