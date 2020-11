Recuerda ‘Tito’ Etcheverry cuando Maradona visitó León

León.- Impactado con la noticia del fallecimiento de Diego Armando Maradona, Alberto ‘Tito’ Etcheverry, recordó cuando el ‘Pelusa’ piso suelo leonés y chocó ante la Fiera en un partido en el que el Nou Camp lució pletórico.

“Yo estaba en el banco y tenía yo ahí un sobre nombre, estaba yo como Alberto Cortés, se equivocaron ahí en la alineación, entramos un ratito nada más y bueno lo que hacía este tipo era impresionante, fueron 10 o 15 minutos lo que entramos, pero con eso bastó para ver su calidad”, recordó.

El diego se hizo respetar:

“Recuerdo mucho una jugada en donde en una pelota dividida, donde el “Pollo” Venegas que jugaba de central con nosotros, le da una patada y el Diego nada más se le quedó mirando como diciendo ¿Qué estás haciendo, no sabes quién soy? Cuando todavía no era la figura que fue después en el Mundial”.

Además de Maradona recordó: “Si Argentinos Juniors, un partido amistoso donde venía Maradona, venía Borghi, venía Olguín que después fue seleccionado argentino”.

Lo describió todo como una fiesta: “Si fui parte de ese partido donde fue un lindo espectáculo, el estadio se llenó y después hubo un convivio un asado, Diego siempre muy amable, muy atento”.

Así recibió la noticia: “Una noticia que nos impactó a todos, sabíamos de la cirugía en la cabeza que había sido sometido en Argentina, según algunas informaciones que me han llegado desde Argentina es que se levantó al baño y cuando regresó a acostarse otra vez terminó por caer en la cama y pues se detectó su fallecimiento por un problema cardiaco”.

Dejo un tremendo vacío:

“Por supuesto que impacta, no solamente a los que nos gusta el futbol, también a los que están ajenos al mismo pero que saben quien es Maradona, esto deja un vacío muy importante en el mundo del futbol”.

Finalmente, señaló: “Yo soy de la idea de que no hay que juzgar a la gente con lo que hace en su vida, si no más bien con lo que hizo con nuestra vida, el futbolista es lo que yo recupero, como persona todos nos podemos equivocar, pero lo que nos regaló como futbolista eso se queda en la memoria de todos, no hay duda”.

IP