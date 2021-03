Roberto Zermeño dejará gratis al León en el Nou Camp hasta 2022

Roberto Zermeño permitirá que el equipo León juegue en el Estadio Nou Camp durante los próximos dos años sin costo alguno, ya se lo avisó a Jesús Martínez, dueño del mismo. Así lo dio a conocer Ricardo Sheffield.

Dijo que sabe que Roberto Zermeño permitirá seguir jugando en el estadio sin ningún costo porque él mismo se lo comentó. “El me comentó que habló con Jesús, que sin ningún costo podía seguir jugando”.

“Yo me lo encontré en el aeropuerto hace algunos días. Me lo topé y le dije ‘¿Quiuubo, que vas a sacar al equipo León?’, le pregunté. ‘Noooo, ¿cómo crees? -respondió Zermeño- Acabo de hablar con Jesús Martínez hace unos días y les dije que no los vamos a sacar, los vamos a dejar jugar por dos años sin ningún costo”.