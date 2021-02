Una de las polémicas en el plantel del Club León es la posible salida de Rodolfo Cota, debido a un supuesto ‘coqueteo’ con las Chivas de Guadalajara. Sin embargo, para Santiago Colombatto, esto no es un distractor.

En conferencia de prensa, el jugador argentino destacó las capacidades de Rodolfo Cota y recalcó su intención, igual que la de sus compañeros, de aportar para la institución esmeralda.

“Yo voy y entreno competimos por un puesto y claro que quiero jugar, el técnico toma la decisión y a mí no me compete. Sé que Cota está trabajando fuerte, como trabajamos todos, pone un gran esfuerzo en cada entrenamiento y después el DT (Ignacio Ambriz) es el que decide a quien pone o aquien no pone. El jugador (Cota) sé que está preparado”.