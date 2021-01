Santiago Colombatto: De entrenar en el Coliseo de Roma a reforzar al León

León.- A los 17 años, el argentino Santiago Colombatto dejó las fuerzas básicas de River Plate y decidió lanzarse a la aventura en Italia, donde “picó piedra” hasta llegar a la Serie A.

Hoy, con 23 años y un Mundial Sub 20 jugado en 2017, es refuerzo del León, campeón de la Liga MX en México.

Santiago Colombatto le contó su historia a la revista argentina Enganche y aceptó los buenos y malos pasajes de una carrera corta en años, pero amplia en experiencias y equipos defendidos.

“A los 17 años decidí irme porque en Argentina no tenía oportunidades, pero no las tenía porque hacía las cosas mal”, le contó Colombatto a Enganche en una entrevista publicada en 2019.

Santiago se formó en River Plate, con el que soñaba en debutar en Primera División, pero el club Millonario lo dejó libre a los 15 años, debido a su falta de compromiso profesional.

“Al principio creía que iba a estar en River toda la vida, que con tanto tiempo ahí no me iban a dejar libre y llegaría a jugar en la Primera. Y la verdad es que no hacía méritos. Nadie te va a regalar nada si no te esfuerzas. No aprovechaba el contexto favorable que tenía. Es fácil echarle la culpa a otro cuando es de uno mismo. Salir de joda y juntarme con gente que no debía me llevaron por un mal camino”.