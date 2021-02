Concentrado en mejorar y llenarle el ojo a Ignacio Ambriz, el refuerzo argentino Santiago Colombatto trabaja con la esperanza de ganarse un puesto como titular en el León.

En rueda de prensa virtual, en vísperas del duelo ante los Pumas de la UNAM, Colombatto habló de su debut y desempeño como relevo ante Xolos de Tijuana: “Me he sentido muy bien. En los diez minutos que tuve la oportunidad, me sentí cómodo, lástima del resultado... pero esperando este próximo partido porque el futbol da revanchas y esperando hacer las cosas diferente”.

“Fueron recién diez minutos, (difícil) para poder un análisis, espero seguir teniendo oportunidades y me preparo para seguir ganando más minutos. Yo vine acá para lo que me toqué”.

#LeonGto El argentino @SColombatto97 reconoce ir trabajando de a poco: "Quedan 12 partidos, creo que son bastantes para poder ganarme un lugar, entonces no hay que apurarse, yo espero mi oportunidad", dijo hoy en RP virtual para el @clubleonfc pic.twitter.com/LnW0yPk2Bk — IturielPérez (@ItuPrz) February 17, 2021

En lo personal, Colombatto asume la obligación de lucir, pues llegó a León con contrato de seis meses y de sus actuaciones dependerá la decisión sobre comprarlo o no,

“Quedan 12 partidos, creo que son bastantes para poder ganarme un lugar, entonces no hay que apurarse, yo espero mi oportunidad, lucho por un puesto y busco dar una mano al equipo desde donde me toque. Estoy tranquilo y trabajando fuerte”.

A salir del bache

Colombatto aclara que buscar la victoria siempre es prioridad y más con un León que sólo tiene una victoria en el torneo.

“Salir de las rachas malas, la única forma es ganando, estamos trabajando para eso y sabemos que el partido del domingo es muy importante para tratar de revertir esta situación. Veo que tenemos un grupo muy unido, con muy buena gente para lograr los objetivos a largo o corto plazo”.

Además, el argentino formado en River Plater no se engancha con las críticas:

“Afuera siempre ven cosas que adentro a veces uno no las ve y a veces eso hace más fácil dar una opinión, pero siento que no hemos tenido suerte. (Contra Xolos) ha tenido Gigliotti dos situaciones, una del travesaño y otra saca el arquero. No es que no sepamos jugar, creamos igual lo que sí nos ha faltado un poquito de suerte para sacar los puntos que nos hacen falta”.

Por último, Colombatto negó que Pumas pinte como un rival fácil, por más que los felinos tampoco han tenido un buen inicio de torneo, tras perder la Final del Guardianes 2020.

“He estado viendo que tampoco vienen muy bien, pero es un partido en el que los dos necesitamos puntos. Ojalá sea para nosotros, porque nosotros lo necesitamos más que ellos”.

IP