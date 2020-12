¡Se despide el '35'!"No hay nadie más león que yo": Nacho González

León.- Ignacio González dejará de vestir la camiseta de La Fiera pero su esencia se mantendrá viva en el número “35”, en ese dorsal tan característico que también está grabado en las tribunas del “Glorioso” y que al zaguero le gustaría observar pese a su retiro.

“El que se retire el ‘35’ no es fundamental para mí, me gustaría que un joven lo usara y sintiera esa motivación”, aseguró el corazón del conjunto felino en una semana clave para la institución y también para él, la última como futbolista profesional.

De gala, no con el pantaloncillo corto, el jersey de juego y los botines que está acostumbrado a vestir, González fue el protagonista en la última conferencia de prensa que ofreció como jugador del Club León. Institución que lo ha arropado en las buenas, en las malas y en las peores, siempre… igual que él.

“Yo he cuidado a este club, he dado todo por él (...) Un deportista nunca queda satisfecho, me hubiera encantado ir a la Selección, a un Mundial, a Europa, pero me quedo satisfecho porque siempre di todo, por esa parte me voy tranquilo”, aseguró.

11 años se dicen muy fácil, pero en estos dos sencillos números hay triunfos, fracasos, grandes celebraciones, el gol en el Azteca, el de la final ante Correcaminos, las cirugías, la frustración de los últimos años que lo llevó a pensar en colgar los botines y también las lágrimas que no trató de esconder en su aparición ante los medios de comunicación.

“Eterno no es nadie, llega un momento en el que hay que decir adiós a un sueño que tenía desde niño, pero esto pasa, esto le tiene que llegar a todos los atletas (...) traté de escribir algunas palabras pero no encontré las precisas para describir los sentimientos que tengo después de 11 años de haber llegado, ya no es mi club, es mi casa. Ésta es la mejor directiva del futbol mexicano, por mucho, porque me respaldó después de dos años lesionado, tres operaciones, ahí es cuando necesitas a la directiva, de tu afición, de tus compañeros, entrenadores, aquí lo encontré, tal vez me lo merecía y estoy agradecido por ello”.

Va lo más destacado en la despedida de Nacho González. Un auténtico CORAZÓN DE LEÓN. Dejen me regreso a seguir llorando por el GRAN 35... ������ Publicado por Soy Fiera en Martes, 8 de diciembre de 2020

Aunque hoy la afición lo reconoce, lo quiere, y la pasó mal cuando anunció su retiro por primera vez a principios de este año, la carrera de Nacho González no fue fácil en el Bajío, aunque destacó, no cambiaría nada de lo que ha vivido en León, de donde ya se siente originario.

“Fue complicado lo que viví al final pero no lo quitaría de mi vida, Hoy no soy titular pero es una parte que estoy viviendo. Hay momentos que te marcan y este es uno de ellos, al igual que otros dos que no puedo olvidar y vaya que soy olvidadizo. El primero es cuando tuve que salir del estadio escondido en un coche, todo el equipo tenía que salir así, y el segundo es cuando anoté un gol en el Azteca y obtengo mi primer título en Primera División; el primero no lo borraría nunca, así puedo demostrar a mis hijos que no dejen de pelear por sus objetivos, que sí se puede, que nadie se atreva a decirles que no se puede, esa es la manera de luchar y es lo que quiero transmitir”.

Esto lo aprendió Nacho no sólo de su familia sino también de él mismo, de ese joven que llegó a León con más o menos 26 años y tuvo los arrestos necesarios para seguir adelante y demostrarle a quienes no creyeron en él o le dijeron que nunca llegaría a ser futbolista profesional, lo equivocados que estaban.

“(Al Nacho del 2010) Le diría que qué huevos tuvo, que gracias que nunca se rindió, que gracias por seguir adelante porque obtuvo cosas importantes que quedan para toda la vida, para contarle a mis hijos y a la gente que me rodea (...) Me quedo a vivir en esta ciudad, hoy me siento un leonés más, no hay nadie más león que yo”.

Con información de Antonio Castro.