“Se fue un monstruo del futbol argentino”: Jorge ‘Tarzán’ Davino sobre la muerte de Maradona

León.- Jorge ‘Tarzán’ Davino, leyenda de los Esmeraldas de León y gran seguidor de Diego Armando Maradona, lamentó el fallecimiento del ‘Diez’ por lo que consideró es un duro golpe para todos los que aman el futbol.

Entre lágrimas, el también conocido como “Cholín” expresó su pesar por la partida del campeón del mundo en México 86:

¿Con qué se queda del Diego?

¿Tuvo oportunidad de conocerlo?

“Lo vi en el 77 cuando yo estaba en Kimberley allá en Mar de Plata, cuando me había regresado de acá de México, el ‘Flaco’ Menotti era el entrenador y me decía Menotti lo que este chico iba a jugar, lo vi de chiquito y luego de verlo jugar fue algo que me dio una alegría, ahora que vi varios programas en Argentina hicieron que se me cayeran varías veces las lágrimas”.