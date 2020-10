Se la 'rifa' donde lo pongan: David 'Avión' Ramírez suplirá a Yairo Moreno

León.- David Ramírez ha defendido la camiseta de León durante menos de tres meses, sin embargo, en este período ha tenido actividad en tres diferentes puestos dentro de la cancha: lateral derecho, volante por izquierda, volante por derecha... y ante América, se sumaría uno más.

Tras la lesión de Yairo Moreno y dada la confianza que Ignacio Ambriz le ha mostrado, el “Avión” sería el elegido para suplir al colombiano en un sitio que no es totalmente desconocido para él, pues incluso terminó ocupándolo durante poco más de 50 minutos ante Mazatlán.

El colombiano salió del partido al minuto 33’, y aunque el timonel contaba con un lateral izquierdo natural en la banca, se decidió por retrasar a Ramírez a la defensa e ingresar a Jean Meneses en la media cancha.

“Lo que el jugador quiere es jugar, donde te pongan hay que responder, hacerlo bien, lateral izquierdo puede ser que sea una posición que no la juego mucho pero hay que trabajar en la semana y pedir referencias”, aseguró el leonés.

“(Ante Mazatlán) terminé ahí en la defensa, pero no creo que sea tanta la diferencia, es más de corregir algunos detalles, seguir los consejos del profe, de mis compañeros, adaptarme donde se me necesite”

Luego de 13 partidos disputados, el “Avión” suma casi el 70% de los minutos que se han disputado, algunos en la defensa y otros en la media cancha pero siempre contando con el apoyo del cuerpo técnico que ha confiado en él pese a que no jugaba en Primera División desde 2016.

“Algo que siempre he mencionado es la confianza del profe, eso ha sido básico para mantener la regularidad, que confíe en mí, que yo confíe en mí también, no desconozco las posiciones que he jugado y eso me ayuda”