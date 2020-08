Se rinden a los pies del "Chapo" Montes

León.- Ya se cumplieron más o menos nueve años desde que Luis Montes vistió la camiseta de La Fiera por primera vez. El tiempo ha pasado, pero ello no ha hecho mella en la habilidad del “10” felino que acumula reconocimientos sin importar la cancha en la que se pare.

“Eres el mejor jugador en la historia del Club León”, dijo sin dudar Julio Ceja, exjugador de los Verdes y compañero del “Chapo” en los últimos años en la Liga de Ascenso, luego del gran duelo que brindó el de Ciudad Juárez ante los Tuzos.

Carlos María Morales, técnico de la Sub-17 de La Fiera, no se quedó atrás:

"Cuando ves jugar al Chapo montes te contagia emoción, alegría, vitalidad, ambición, solo queda decirle gracias no pierdas eso nunca, eres ejemplo de lo que es amar lo que uno hace".

Por medio de Twitter, la institución felina invitó a su afición a describir al mediocampista con una palabra que empezara con “C” y los comentarios no se hicieron esperar, estos provenientes no sólo de seguidores sino también de exjugadores.

Entre estos apareció el de uno de los mejores extranjeros que han jugado en la Liga MX: el chileno Carlos Reinoso, quien elogió la calidad de Montes, agregando que con jugadores así se demuestra que en el futbol no importa la edad.

“Viendo Pachuca vs León, no creo que hoy un futbolista mexicano juegue mejor que el Chapo Montes. Ahí te das cuenta que en el fut no hay edad”.