¿Se va? ‘Me gustaría regresar a Europa y sí me interesa la Selección’, dice Ambriz

León, Guanajuato.- En entrevista para W Deportes, el técnico de Club León, Ignacio Ambriz, aseguró que le gustaría volver a dirigir a Europa y también dirigir a la Selección Mexicana, pero antes ganar un título.

Ignacio Ambriz señaló que sueña con ganar un título, por el prestigio que da y señaló que le gustaría hacerlo con la forma de juego que tiene León, que agrada a afición, público y jugadores.

Me gustaría regresar a Europa, por ahí tuve una posibilidad cuando Joaquín del Olmo estuvo en Oviedo para ir. Hay gente que me está ayudando para si se me abre una oportunidad”, declaró.