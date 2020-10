'Sí, somos los favoritos': Ángel Mena sabe que León es el rival a vencer

León.- Ángel Mena encara a las preguntas como a los rivales: va de frente, sin fintas, pero con efectividad.

Acepta que el León es el firme candidato al título del Guard1anes 2020 y aclara que no peca de soberbio, sino que es realista.

“Sí, por lo que León ha demostrado, sí somos favoritos... malo que lo diga yo, porque nosotros como jugadores siempre tenemos que mantener un perfil bajo en ese sentido, no creernos que somos los mejores, pero sí hay que tener confianza y ser realista en que León juega muy bien y es un buen candidato para quedarse con el título”, lanzó Mena en entrevista con SoyFiera.

Una charla transmitida en vivo en redes sociales y en la que los aficionados pudieron preguntarle al ecuatoriano sobre el paso de un León que ya aseguró la cima.

Para el ex de Emelec, hoy los Esmeraldas son uno de los equipos que mejor juegan en el Guard1anes 2020, situación que no es obra de la casualidad: “En la actualidad, no debería de sorprenderle a alguien el rendimiento del equipo, es una constancia de trabajo, un proyecto que se armó y que ha sido serio con la base de jugadores desde 2019.

“Es un lindo grupo y un cuerpo técnico que se adapta a cada uno de los jugadores.... estamos muy a gusto, no me sorprende porque confió plenamente en el trabajo que venimos haciendo y querer siempre más y no conformarse con llegar a una final”.

Y es que Mena no olvida que hay que ponerle la cereza al pastel: “Nos falta consolidarlo con un título, sería lo ideal, pero lo lograremos con humildad y con trabajo”.

“No lo asumo como revancha, yo pienso que el futbol tiene estas cosas, hay momentos que te toca ganar y otras veces no, es parte del futbol, pero estamos esperando otra oportunidad, nos seguimos haciendo el camino para llegar a una final.