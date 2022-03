Alexis Vega revela increíbles premios por ganarle al León: ‘Es un equipo grande’

Alexis Vega, jugador de las Chivas, reveló los increíbles premios que recibía al inicio de su carrera profesional, entonces como futbolista del Toluca.

En el podcast de su compañero, Jesús Angulo, Alexis Vega narró la anécdota de cuando descubrió los premios que pagaba Toluca por cada victoria en Liga MX y Libertadores y reveló que esas recompensas se multiplicaban si se daban sobre equipos “grandes”, como el León.

Alexis recordó que luego de disputar varios partidos con Toluca en pocas semanas, tuvo un breve descanso y aprovechó para sacar dinero de un cajero automático. Esperaba tener unos 15,000 pesos ahorrados, por sus sueldos quincenales, pero se llevó una agradable sorpresa.

“Ya tenía en mi mente ‘Ya tengo tres quincenas (ahorradas), voy a comprarme algo, ya tengo mis 15 mil pesitos’, porque cuando debuté ganaba $1,300 y subió a $8,000 fijos y después por minutos o partidos (jugados) subía a un tope de 30 mil pesos y dije ‘Ya tengo mis 15 mil pesos, me voy a comprar una playera, unos pantalones’”.

Alexis llegó al cajero y descubrió que tenía una suma increíble:

“Llego al cajero y meto la tarjeta y tenía como 1 millón 800 (mil pesos) y se me hizo bien raro y le digo a mi compa, ‘Mira, se equivocaron, me depositaron esta feria y no es mía'''.