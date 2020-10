‘Sin muchos lesionados, pudimos ganarle al León’: Miguel Herrera

León.- Miguel Herrera retomó el análisis de la derrota de su América ante el León y aclaró que las Águilas pudieron vencer a la Fiera, pero les faltó contundencia.

"Sin ninguna duda este equipo puede aspirar a ser campeón. El juego contra León, sin muchos jugadores pudimos haberlo ganado si hubiéramos sido más contundentes”, comentó El Piojo en conferencia de prensa.

León venció a las Águilas 3-2, en el cierre de la Jornada 14, con lo que la Fiera se afianzó en el liderato del Guard1anes 2020 y sacó al América de zona de clasificación directa.

"Tensión no hay, estamos ahí con la idea de qué tenemos que ganar. No se hizo un mal partido en León, desafortunadamente no se sacaron puntos”.

Miguel Herrera también declaró sobre el supuesto castigo al silbante César Ramos, con quien discutió al final del duelo con León y quien no fue designado para pitar en la Jornada 15.

"Espero que por esa plática elevada de tono entre César y un servidor no haya sido tomada esa decisión (de no darle un nuevo partido)”, comentó El Piojo.

“Él me dijo que me la pasaba reclamando y le dije que estaba equivocado; yo lo único que dije fue que el recogebolas no estaba pasando rápido los balones. Creo que él se equivoca por traer a colación la final cuando estábamos hablando de otro partido, pero en la cancha hizo un buen arbitraje. No influyó en el resultado".