‘Sólo dirigiría al León’: Nacho González ya estudia para ser entrenador

El Club León marcó la carrera profesional de Ignacio González y sigue determinando algunas de las decisiones de su vida, sobre todo las relacionadas con la dirección técnica, pues el defensor aseguró que de ser entrenador, sólo dirigiría el destino de La Fiera.

“Estoy haciendo la carrera de entrenador y si se me diera una oportunidad, sólo con León la tomaría”, aseguró el exjugador esmeralda en la charla que protagonizó este martes con suscriptores de A.M.

Una treintena de personas, todos aficionados verdiblancos pero de diferentes edades, se sumaron a esta convivencia virtual, en la que los asistentes pudieron cuestionar al defensor sobre distintos aspectos de su vida deportiva y también fuera de ella, esto tras su retiro el año pasado.

El “Corazón de León” confesó que los años previos a colgar los botines no fueron sencillos pues todos los días deseaba “tirar la toalla” debido a que las lesiones, las cirugías y los pocos minutos que tuvo en el 2020 amenazaban con arrebatarle algo por lo que había luchado toda su vida.

“Fue cansado el tema de los últimos tres años, las lesiones y el reincorporarme. No sentí el apapacho de tener a alguien veterano, no se me arropó mucho ese año de volver a jugar, me costó mucho, incluso cuando quedamos campeones jugaba poco. Te quedas con ese sabor de ya fue suficiente, (estoy) satisfecho”, señaló el exjugador.

Quien agregó que en ese mal momento surgió su interés por estudiar la carrera de Director Técnico, misma que si bien no pretende ejercer en el corto plazo, pues su despacho de arquitectura ocupa una buena parte de su tiempo, se presenta como una buena opción a futuro.

“No me quería retirar así del futbol, lesionado, por eso tuve la inquietud de estudiar. Desprenderme del futbol no fue fácil, se me ofreció seguir jugando (en el actual Guardianes 2021) pero no lo acepté. No soy muy apasionado de ser entrenador pero si se da una oportunidad, una buena oportunidad, sólo con León la tomaría”.

Y aunque no describió el estilo que elegiría desde el banquillo, sin duda que éste sería apasionado y echado hacia adelante, así como fue como jugador, etapa en la que sin importar el temor y las decepciones sufridas, rendirse no fue nunca una opción.