“Sólo tengo palabras de agradecimiento”: Jean Meneses renueva con el León

León.- El chileno Jean “Takeshi” Meneses ha renovado su contrato con el León hasta 2023.

En redes sociales, este miércoles el Club León difundió primero un mensaje anunciando la renovación y luego fue el propio chileno quien confirmó la extensión del vínculo.

“Sólo tengo palabras de agradecimiento para el club, la afición y la gente que me rodea por seguir confiando en mí”, comentó el mediocampista que llegó al León en 2018.

El 17 de noviembre, SoyFiera reveló que las pláticas entre Meneses y la directiva iban por buen camino y el tres de diciembre, este medio anunció la extensión del contrato hasta 2023.

“La verdad que es algo muy importante para mí y para mi familia, me siento muy cómodo aquí en la ciudad y espero que me siga yendo de la mejor manera y decirle a la gente que me van a tener muchos años más por aquí y un abrazo a todos y vamos por la octava”.