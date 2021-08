Alan Pulido destaca potencial del León

Alan Pulido conoce muy bien la Liga Mx y por ello desea poder explotar todas sus características a la ofensiva cuando este martes se enfrente con el Sporting Kansas City al Club León en la Leagues Cup.

En la más reciente atención a medios previa a dicho cotejo, Pulido no dudó en resaltar el potencial al que se enfrentará su actual equipo:

Por ahí no arrancó de la mejor manera, pero no quita el gran equipo que es y que son peligrosos, nosotros trataremos de aprovechar que no están tan entonados con el nuevo técnico”