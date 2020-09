“Tengo un equipo lleno de líderes”: Salvador Bravo

León.- Con el objetivo de mejorar el funcionamiento y resultados del Club León Femenil, Salvador Bravo confirmó que se encuentra mentalizado en trabajar profundamente con sus jugadoras, por lo que ya planifica el duelo ante las rojinegras del Atlas.

Bravo quien a mitad de semana fue confirmado como nuevo timonel de las esmeraldas, reconoció que cuenta con un extraordinario plantel:

“Sé que hay tres capitanas, pero algunas otras, aunque no tengan el gafete en el brazo son muy exigentes, tengo un plantel lleno de líderes”, explicó.

Acompañado de un histórico del León como es Martín Peña y David Ibáñez, Bravo buscará trabajar formando un plantel competitivo: “Una persona extraordinaria (Martín Peña), jugó cerca de 15 o 17 años futbol profesional, también tengo ahí a David Ibáñez, que también tiene mucha capacidad, entonces yo me estoy apoyando mucho en ellos y lo veo como un reto que en lo personal me motiva muchísimo”.

Se adentra en el trabajo: “Es un compromiso muy fuerte, ya estamos en la planificación de hacer varios meso ciclos, estamos conociendo al equipo de una manera ya mucho más personal y a partir de eso meter una metodología de trabajo y un sistema de juego que se adapte a las jugadoras que tenemos y poder potencializar cada una de sus capacidades”

Busca su primera victoria con base en un buen análisis: “Hemos tenido reuniones bastante extensas como considero yo que tienen que ser y ahí va toda la metodología de trabajo, aquí lo más importante es poder preparar el equipo para poder enfrentar el compromiso del lunes”. “Estoy poniendo mucha atención a que podamos ser un equipo poderosamente más ofensivo”

MOTIVACIÓN Y CONFIANZA ����



Estas fueron las palabras de Salvador Bravo en su primera conferencia de prensa como Director Técnico de nuestro equipo.#RugeConEllas �� pic.twitter.com/e4fyqKgKeV — Club León Femenil (@clubleonfemenil) September 26, 2020

Y explicó como es que le informaron sobre su nuevo puesto: “Es una situación que se dio de un momento a otro, la directiva se comunicó conmigo y lo que me confirmó es que el cuerpo técnico se mantiene tal cual, me da mucho gusto porque son compañeros que conozco de mucho tiempo”.

No ha podido platicar con Begines

Everaldo Begines quien estuvo desde el Apertura 2018 con las verdes no ha tenido comunicación con “Chava”: “No tuve oportunidad de hablar con él, somos grandes compañeros de trabajo, seguramente un poco más adelante podremos platicar y seguir trabajando por el bien de este club”

Finalmente, de manera respetuosa señaló: “Yo he seguido al equipo no sólo este torneo, también en los anteriores, yo hable con ellas y les dije que empezábamos un nuevo ciclo y en cuanto a qué le habrá faltado al Profe Begines si me reservo comentar ya que el futbol es muy diverso”.