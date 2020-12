'Teníamos enfrente al que para mí es el equipo que mejor juega', dice Lillini de León

CDMX.- Tras el duro encuentro que fue la ida por la final del torneo Guard1anes 2020, Andrés Lillini, sabe que sus Pumas se quedaron con un sabor amargo, sin embargó destacó que no fue un duelo sencillo ya que enfrente “tenían al equipo que para su gusto juega mejor”.

Así desmenuzó el cotejo: “El primer tiempo tuvimos errores, el segundo tiempo el dominio fue amplio y en la única jugada nos hacen el gol, creo que al final el empate no es bueno para nosotros por lo que hicimos y con este desgaste que hacemos se nos dieron algunas lesiones con la de Iturbe, Leo me pidió salir porque estaba mareado y esperamos recuperarlos para el domingo”

“El sabor es amargo porque pudimos sostener el uno a cero y no pudimos porque un rival como este te hace un gol y no lo hicieron y acá el minuto 89 es igual que el minuto dos y en estos partidos hay que estar sumamente concentrados, pero este es un equipo que se caracteriza por no darse por vencido”, comentó Lillini