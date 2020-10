‘Terminaré mi contrato’: Nacho Ambriz 'truena' porque lo ponen fuera del León

León.- Nacho Ambriz aceptó estar molesto por las versiones que lo ponen fuera del León en diciembre y aclaró que cumplirá el contrato que vence en mayo de 2021.

“No sé quién (sacó esta versión) y la verdad que se está equivocando. Yo no me quiero ir, no tengo arreglado ningún contrato con ningún equipo”, comentó Ignacio Ambriz, entrenador del León, en entrevista con el programa Magazzine XXI, conducido por Tito Etcheverry.

El sábado comenzó a circular la versión sobre una supuesta charla de Ambriz con Jesús Martínez Murguía, en la que el entrenador le habría adelantado a la directiva que en diciembre se iría para cumplir un proyecto personal y profesional en Europa.

“Sí hablé con la familia Martínez y les dije que si algún día me iba del club era para ir a Europa o a una selección y en este momento no tengo ninguna de las dos (ofertas)”.

En la entrevista con Tito Etcheverry, Ambriz se mostró contrariado por las distracciones en un momento en el que León es el principal candidato al título del Guard1anes 2020 en la Liga MX.

“Sí creo que es generar ruido contra mí, cuando tengo contrato hasta mayo y yo voy a terminar mi contrato. Si hubiera algo que en diciembre termina mi contrato, yo ya hubiera salido a decirlo, pero mi contrato termina hasta mayo y no puedo pensar en otra cosa, ni en renovación, porque estoy a las puertas de poder lograr algo muy importante para la afición y el club, que es esa octava estrella que tanto me han pedido”.

Nacho recordó que León acumula cuatro buenos torneos, por lo que la meta de todos es alcanzar el título y sería imperdonable distraerse con temas contractuales.

“Me siento con el compromiso,con la capacidad de poderlo lograr, entonces ¿creen que en mi cabeza va a estar que pase lo que pase me voy? No he hablado de ningún otro equipo, nada, sí me molesta porque pareciera que contra mí todo es malo”.

También recordó que este año León fracasó en la Liga de Campeones de la Concacaf, eliminado por el LAFC de Carlos Vela, pero tendrán oportunidad de revancha en 2021, y ese es otro aliciente para quedarse.

“Viene la Concachampions, ¿entonces por qué dicen que me quiero ir? Tengo dos (espinas) clavadas que voy a luchar por ser campeón de Liga y no me da miedo decirlo, luego lo otro también y mientras no me digan que no soy el entrenador del León, es un sueño que tenemos”.