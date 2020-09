"Tigres tiene jugadores que con una pelota sacan diferencia": Gigliotti

León.- El tope de La Fiera está lejano todavía y el partido ante Tigres será una oportunidad para afianzarse de cara a lo que viene, así lo ve Emmanuel Gigliotti, quien pese a la racha que aleja a los universitarios de los primeros sitios de la tabla, no se confía previo al duelo de la fecha 9.

“No podemos pensar en confiarnos, tienen jugadores con carácter que con una pelota te sacan la diferencia. Un triunfo será importante para seguir construyendo confianza”, aseguró el delantero felino, consciente, al igual que el resto del grupo, de que los de Ricardo Ferretti no son ningún “cheque al portador”.

¡VAMOS VERDES!



Esta es nuestra lista de convocados para el partido de mañana frente a @TigresOficial.



— Club León (@clubleonfc) September 8, 2020

“Éste es un partido fundamental, son rivales directos y tenemos que aprovechar estos duelos que son importantes, mantenernos arriba te da confianza y ya que empezamos a entrar en la segunda mitad del campeonato, los equipos tienen que estar en su mejor momento”.

Desde que Ignacio Ambriz llegó al equipo, La Fiera tiene un estilo particular que obliga a ciertos equipos a “encerrarse” en su área, Tigres es uno de ellos pero no sólo a consecuencia de lo que hacen los Verdes sino por decisión propia. Gigliotti, sin embargo, aseguró que el plantel tiene la llave para no desesperar ante esos planteamientos.

“Es cierto que muchos equipos se repliegan un poquito por la posesión de pelota que tiene el equipo y la calidad de sus jugadores, si bien no hemos encontrado espacios, hemos ganado juegos en los que los rivales se encerraban, tuvimos la capacidad de revertir esa situación (...) El equipo ha jugado con tranquilidad sabiendo que tiene recursos”.

El primer error que no debemos cometer es pensar que jugaremos con un equipo que viene mal. Tigres es de los mejores de la liga en los últimos años.



Cada día estoy más contento de que decidí venir aquí. Tras 8 fechas me encuentro en el tope de la tabla.



Gigliotti. — Ricardo Preciado (@soyrph) September 9, 2020

Para el duelo de este miércoles, Gigliotti será uno de los cinco delanteros con los que cuenta Ambriz para mejorar esas preocupantes cifras a la ofensiva, junto con el argentino también podrían alinear: Joel Cambpell, Nicolás Sosa, Armando León y José de Jesús Godínez, único de los arietes que todavía no suma minutos en lo que va del torneo.

VIVA VOZ

“Nacho pide movilidad a los delanteros, que cambiemos de posición, no quiere un referente fijo, un poste, no nos pide eso a ninguno. Desde mi lugar, con el correr de los juegos me siento mejor, conozco más a los compañeros, aprendo los movimientos de cada uno de ellos”

EMMANUEL GIGLIOTTI. Delantero