Tita quiere estar cerca de la afición del León y se estrena como youtuber

Río de Janeiro, Brasil.- El ídolo de la afición esmeralda, Milton Queiroz "Tita" ya cuenta con su canal oficial de You Tube, luego de que este domingo lo hiciera publico a través de su cuenta de Facebook en la que invitó a sus seguidores a unirse a su nuevo espacio de difusión.

Tita dejó en claro que el canal será de especial seguimiento al equipo de sus amores en México, por lo que prometió publicar diversos videos en los que comentará y analizará lo ocurrido con la Fiera jornada tras jornada.

Mis queridos amigos de México, com mucho placer vengo aquí para contarles sobre mi canal de You Tube donde tendré toda semana vídeos para comentar sobre los partidos de la fiera y la liga Mexicana! No dejen de seguir el canal y dejar sus comentarios!