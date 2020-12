'Todo es impredecible... sería algo lindo', dijo Mauro Boselli sobre volver al León

León.- Sólo el retiro podría romper la ilusión de todo aficionado verdiblanco: el regreso de Mauro Boselli al León.

En una entrevista con Soyfiera.com en mayo, Boselli aclaró que aunque es lejana la posibilidad, regresar al León aún es un sueño.

“Todo es impredecible, la única razón por la que ves que algo es imposible es cuando te retiras, y mientras siga jugando y me sienta bien y se da la posibilidad, sería algo lindo (volver a León) porque es uno de los clubes a los que le tengo más cariño. Si no, me quedo tranquilo porque di todo cuando vestí esa camiseta, el tiempo dirá y obvio sería lindo porque es algo que pienso y a veces se pasa por la cabeza, pero no depende de mí”.