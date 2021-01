Todos Vs León: Así inicia el Torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX

León.- La Fiera estará en el punto de mira. Es el actual monarca del futbol mexicano y el único dueño de la corona que a partir de esta semana, estará en disputa con el arranque del Guard1anes 2021.

Al igual que el semestre anterior, el que quedará inaugurado este viernes con el enfrentamiento entre Puebla y Chivas, rendirá homenaje a todo el personal médico que sigue en pie de lucha contra la pandemia de covid-19, razón por la que repetirá el nombre utilizado el año pasado.

Nueva normalidad

Así, con este recuerdo y objetivo, iniciará una nueva competencia en el futbol mexicano que podría no tener demasiados cambios respecto al anterior, pues de inicio no contaría con la presencia de la afición en las tribunas, a excepción de Mazatlán, que planea recibir a su gente desde la primera fecha.

Pero este no es el único detalle que se repetirá aunque inicie un nuevo año, pues la Liguilla contará de nuevo con una etapa de reclasificación en la que participarán los equipos que se ubiquen del lugar número cinco al 12.

FICHAJES 'bomba'

Jugador Equipo

Pedro Aquino América

Antonio Valencia Querétaro

Carlos González Tigres

Julio Furch Atlas

Víctor Dávila (León)

La Jornada 1

La primera jornada, que iniciará este viernes, comenzará a tambor batiente con tres partidos y el debut del subcampeón: Puebla vs Chivas, Tijuana vs Pumas y Mazatlán vs Necaxa. Uno de los más destacados, sin embargo, tendrá lugar el sábado.

Será el 9 de enero cuando los Verdes inicien la defensa de su octava corona pero no lo harán contra cualquier conjunto, sino ante el Tigres de Ricardo Ferretti, el único cuadro que el semestre anterior logró salir con un punto de la cancha del Nou Camp.

Éste será quizá el partido más destacado de la primera fecha, pues se enfrentarán dos equipos destacados que cuando se encuentran en el terreno de juego, generalmente sacan chispas.

Los “cuatro grandes”, por su parte, iniciarán así su calendario: Pumas abrirá la jornada inaugural ante Xolos el viernes al igual que Chivas, que se enfrentará a Puebla; le seguirá América el sábado con su partido ante San Luis y Cruz Azul cerrará los duelos de este sector ante Santos, el domingo.

Jornada 1

Viernes 8 de enero

19:30 Hrs. Puebla vs Chivas Estadio Cuauhtémoc

21:06 Hrs. Tijuana vs Pumas Estadio Caliente

21:30 Hrs. Mazatlán vs Necaxa Estadio Mazatlán

Sábado 9 de enero

17:00 Hrs. Atlas vs Monterrey Estadio Jalisco

19:00 Hrs. Tigres vs León Estadio Universitario

21:00 Hrs. América vs San Luis Estadio Azteca

Domingo 10 de enero

12:00 Hrs. Toluca vs Querétaro Estadio Nemesio Díez

19:06 Hrs. Santos vs Cruz Azul Estadio TSM

Lunes 11 de enero

21:00 Hrs. Pachuca vs Juárez Estadio Hidalgo

AMÉRICA

Una nueva era iniciará en Coapa este 2021 pues no sólo arrancará un nuevo año y un nuevo torneo, sino que lo harán bajo las órdenes de Santiago Solari, quien tomará las riendas de las Águilas en su primera experiencia como entrenador en la Liga MX.

CHIVAS

Vucetich llegó ya con el Guard1anes 2020 iniciado y ahora tendrá la oportunidad de establecer su idea de juego desde la pretemporada, esto ilusiona un poco más tomando en cuenta el cierre del equipo pese a caer en las semifinales del semestre anterior.

CRUZ AZUL

Así como sucederá con América, La Máquina arrancará el 2021 desde cero. Juan Reynoso fungirá ahora como entrenador del equipo que armó Robert Dante Siboldi y el cual, pese al desastre ocurrido, dejó buenas sensaciones en los dos torneos disputados el año anterior.

PUMAS

Andrés Lillini hizo mucho con un equipo del que no se esperaba gran cosa tras la salida de Míchel González, logró llegar hasta la final y ahora tendrá que sobreponerse a las salidas de González e Iniestra, que podrían ser clave en el desenvolvimiento del equipo en este nuevo semestre.

LOS REGIOS

Tanto Tigres como Monterrey tienen cuentas pendientes en la Liga MX pues ninguno de los dos logró avanzar a semifinales, Quizá Rayados lo tendrá un poco más difícil pues a diferencia de los del ‘Tuca’, estrenarán técnico y tendrán poco tiempo para adaptarse.

JUEGOS DESTACADOS

Jornada 1 19:00 Hrs. Tigres vs León

Jornada 2 21:06 Hrs. Monterrey vs América

Jornada 3 17:06 Hrs. Monterrey vs León

Jornada 5 21:00 Hrs. León vs Chivas

Jornada 7 12:00 Hrs. Pumas vs León

Jornada 8 21:00 Hrs. León vs Cruz Azul

Jornada 10 19:00 Hrs. América vs León

Jornada 11 21:00 Hrs. Chivas vs América

Jornada 14 21:05 Hrs. Tigres vs América

Jornada 15 21:05 Hrs. América vs Cruz Azul

Jornada 16 19:00 Hrs. Atlas vs Chivas

Jornada 16 21:00 Hrs. Tigres vs Monterrey

Jornada 17 21:00 Hrs. Pumas vs América