‘Estamos enojados y decepcionados’: Fernando Navarro

Cabizbajo tras la derrota y eliminación ante Toronto en la Liga de Campeones de la Concacaf (Concachampions), Fernando Navarro indicó que el Club León no hizo lo necesario para seguir avanzando en un torneo en el que tenían la ‘espina clavada’.

“No se dio un buen partido, no jugamos a lo que veníamos jugando, lo hicimos en momentos y no alcanzó. Ellos fueron contundentes y merecidamente avanzan”.

Y sin miramientos dijo:

“Estamos enojados, decepcionados, sobre todo por la forma, pero la verdad lo único que queda es aprender de esto y tratar de mejorar el siguiente partido”.

Recordó la eliminación de hace un año ante Los Ángeles FC: “Fue muy parecido a lo que pasó el año pasado, no aprovechamos y hoy simplemente fuimos otro equipo, jugamos como sabemos jugar y fuimos peligrosos en muy pocos lapsos, la verdad que no sé si sea muy pronto para sacar una conclusión, pero la verdad no podemos cambiar de un momento para otro”.

Mullins marcó el primero de la vuelta.

Reconoció supremacía del rival: “En casa tuvimos las oportunidades y no lo hicimos, ellos sí, fuimos un equipo diferente, cambiamos mucho en muchos aspectos, tenemos que manejar mejor las emociones en cada partido, hoy lo logramos en pocos lapsos”.

Al final, creo que donde nos sacan ventaja es que se supieron adaptar mejor a todo, desde el clima, se adaptan mejor a las dimensiones del campo, simplemente no supimos adaptarnos mejor a esas condiciones y creo que por muchos momentos fueron muchos esfuerzos individuales y no como equipo” .

Finalmente sabe que habrá que enfocarse a la Liga MX: “Cambiar, no queda de otra, no hay que lamentarnos, simplemente aprender de los errores, tenemos un par de días para recuperarnos, pensando que todavía los primeros cuatros están abiertos y nos enfocaremos en eso”.

