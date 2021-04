‘No fuimos contundentes’: Nacho Ambriz termina dolido por la eliminación

Eliminado de la Liga de Campeones de la Concacaf (Concachampions), Ignacio Ambriz, director técnico del Club León, reconoció que dicho torneo “pareciera no se le quiere dar”, además de aceptar que la falta de contundencia tras la serie ante Toronto FC fue el factor que los dejó fuera.

“Pareciera que no se nos quiere dar este torneo, estaba ilusionado el equipo estaba descansado, sabíamos cómo jugaba el rival, lo habíamos estudiado muy bien y cuando no eres contundente, es muy difícil ganar un partido; pero bueno, se nos acabó el sueño y no tenemos más que meternos a la liga”.