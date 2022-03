Urge recuperar el espíritu ganador en León Femenil dice Adrián Martínez

Dolido por el resultado adverso que el Club León Femenil tuvo ante Chivas de Guadalajara, Adrián Martínez, resaltó su intención por rescatar muchas de las cualidades que llevaron a sus jugadores a adueñarse de importantes triunfos en la presente campaña.

Tras el partido realizado este lunes por la noche, desmenuzó:

Sabe que el discurso se puede terminar, pero hay mucho por mejorar:

Hemos hablado en el vestidor, también se puede acabar el verso, pero es lo último que tenemos que dejar, no vamos a bajar los brazos, más allá de que podamos o no calificar lo que me importa es recuperar ese orden y ese espíritu con lo que llegó a jugar este equipo”.