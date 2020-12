VIDEO Chivas y León acarician la ventaja, pero dejan todo para la Vuelta

León.- El 1-1 en el marcador parece simple y sencillo pues en él no aparecen la pierna salvadora de Stiven Barreiro, el desvío prodigioso de Raúl Gudiño, el partidazo de Joel Campbell, el sufrimiento de La Fiera y tampoco la ligera ventaja que logró sacar en uno de sus “cocos”: el Estadio Akron.

Por mínima que ésta sea, los esmeraldas regresarán a casa con la tranquilidad que brinda el gol de visitante y su mejor posición en la tabla, pero junto con esto, también la sensación de que la semifinal no está definida al restar todavía 90 minutos en el cronómetro.

El primer capítulo de la serie entre León y Chivas quedó escrito tras el silbatazo final de Marco Antonio Ortiz, uno complicado y muy trabado en el que los Verdes no vivieron un día de campo al enfrentarse a unos rojiblancos que cuando se convencen, pueden complicarle la vida incluso al líder general.

Sea con el “camión atrás” o echando mano de la velocidad al contragolpe, los de Víctor Manuel Vucetich maniataron a los felinos en el primer lapso. Su media cancha impidió todo avance de peligro y León, aunque tenía la pelota, no encontraba los espacios para distribuirla y hacerla llegar a los hombres que la necesitaban.

No obstante, con 26 toques y 37 minutos en el reloj, los de Ambriz finalmente encontraron la luz de la mano de Joel Campbell. El tico hizo estragos en la banda derecha rojiblanca y así brilló en su quinto partido como titular del Guard1anes 2020.

Barreiro cedió a Campbell que se quitó la marca del “Chicote” Calderón, después le quebró la cintura a Gilberto Sepúlveda y centró al corazón del área donde ya esperaba Fernando Navarro, quien de derecha, sacó un disparo cruzado y bastante bien colocado ante el que Gudiño no pudo hacer nada.

¡Gooooooooooool del @clubleonfc! ��



Golazo golazo golaaaaazo de Navarro por toda la jugada colectiva del León. ¡Golazo! ��



�� 0-1 ��#MegaFutbol | #VolverteAVer | #PorLeonésimaVez



�� En vivo

�� TUDN

�� Síguelo aquí TOTALMENTE LIBRE �� https://t.co/mvpSbXLmkh pic.twitter.com/hPUj8lsCl4 — TUDN MEX (@TUDNMEX) December 3, 2020

Viéndose en desventaja, el “Rey Midas” modificó su planteamiento para el segundo tiempo. Oribe Peralta y Fernando Beltrán dejaron la cancha para el ingreso de José Juan Macías y Alexis Vega, las claves del despertar rojiblanco.

El cambio se notó de inmediato, el juego se abrió, se volvió más agradable, más de ida y vuelta y también con más errores. Ahora no fue Pedro Aquino, sino Rodolfo Cota el que convenció a la afición de que el principal demonio al que se enfrenta León en esta Liguilla es a él mismo.

Al 50’ de tiempo corrido, Uriel Antuna puso a la defensa esmeralda en un predicamento, con el arco abierto, Cota achicó pero lo hizo una manera imprudente y totalmente a los pies del “Brujo” quien cayó en el área. No hubo necesidad de revisar el VAR, era un penal claro.

¡Gooooooooool de las @chivas! ��



Macías no desaprovecha el error de Cota y convierte el penal en el empate. ¡Partidazo! ⚽



�� 1-1 ��#MegaFutbol | #VolverteAVer | #PorLeonésimaVez



�� En vivo

�� TUDN

�� Síguelo aquí TOTALMENTE LIBRE �� https://t.co/mvpSbXLmkh pic.twitter.com/ob3ri4blMQ — TUDN MEX (@TUDNMEX) December 3, 2020

La pelota la tomó José Juan Macías entre sus manos y no tuvo problema, metió un disparo potente que venció a Cota y le dio el empate parcial al chiverío que, después de esto, se dedicó a “coser a patadas” a Campbell y también a buscar su segunda anotación.

¡Gooooooooool de las @chivas! ��



Macías no desaprovecha el error de Cota y convierte el penal en el empate. ¡Partidazo! ⚽



�� 1-1 ��#MegaFutbol | #VolverteAVer | #PorLeonésimaVez



�� En vivo

�� TUDN

�� Síguelo aquí TOTALMENTE LIBRE �� https://t.co/mvpSbXLmkh pic.twitter.com/ob3ri4blMQ — TUDN MEX (@TUDNMEX) December 3, 2020

La primera encomienda la cumplieron a la perfección pero en la segunda no fueron tan efectivos, pues La Fiera pronto se acomodó en el terreno de juego, se sacudió la premura por remontar el tanteador y de no haber sido por Ángel Mena y Nicolás Sosa que no salieron en su día, el resultado habría sido otro.

Pero Chivas tampoco lo hizo mal, ellos se encontraron con la pierna salvadora de Barreiro que sacó un balón en la raya y definió un choque intenso pero que deja todo para la vuelta en el Nou Camp, donde La Fiera se siente como pez en el agua.