VIDEO Holan se reúne con ‘Los Lokos de Arriba’: ‘El compromiso es pasión y todo para adelante’

Integrantes de la barra “Los LoKos de Arriba” acudieron al Estadio León para saludar a Ariel Holan, nuevo entrenador de la Fiera, y brindarle todo el apoyo con León en el próximo Apertura 2021.

“Muchas gracias, es la primera vez que me pasa en un club, lo voy a poner en un marco y lo pondré en mi casa, les agradezco mucho”.

Holan ya tiene un objetivo claro: Continuar con un equipo feroz y con mucho ataque, además de conseguir buenos resultados con la Fiera.

El nuevo estratega reveló en el video que llegó a León porque tiene todo lo que le gusta como institución y equipo.

“Yo vine acá porque me gusta como juega el equipo, me gustan los jugadores que tenemos, me gusta la organización que tiene el club. Voy a dejar lo mejor de mí”.