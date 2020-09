VIDEO En juegazo estilo Liguilla, Cota y Nahuel 'firman' el empate

León.- Las figuras del partido estuvieron en las porterías y no precisamente por los goles que se marcaron, sino por los que se evitaron. Si León y Tigres terminaron 1-1 ayer en el Nou Camp, fue gracias a Rodolfo Cota y Nahuel Guzmán.

Aunque La Fiera llegó con una mejor posición en la tabla general y debido a esto, aparentemente con ventaja sobre su rival, esto no se notó en la cancha. Ambas escuadras manifestaron de lo que son capaces y ofrecieron un partido digno del campeonato que está en disputa.

Sin embargo, las palmas se las llevaron los guardametas. A los universitarios ya les urgía contar nuevamente con el “Patón” Guzmán y el argentino se cansó de demostrar una y otra vez la razón. Tigres sin duda lo necesitaba para convertirse en el primer equipo que logra sacarle un punto en casa a los Verdes este 2020.

Cota no se quedó atrás, aunque brilló un poco más en el complemento debido al control que ejercieron los Verdes en el primer lapso.

Éste se tiñó de esmeralda desde el primer minuto, Tigres tuvo problemas de ubicación en la zaga al realizar varios cambios en la zona y esto fue aprovechado por los esmeraldas que, sin embargo, sufrieron por la falta de contundencia y la presencia de Guzmán bajo los tres palos.

El arquero contuvo todo lo que llegaba a su área, fuera un disparo de Nicolás Sosa o Jean Meneses, ninguno encontraba un resquicio por el que fuera posible vulnerar un arco que parecía blindado.

Fue a un minuto del descanso que La Fiera encontró la llave. En una gran jugada, Emmanuel Gigliotti cedió a Meneses que estaba en el costado izquierdo del área, el chileno le pegó directo al arco pero Guzmán acertadamente desvió.

Ese balón le cayó en los pies a Fernando Navarro y el lateral no perdonó, le pegó de aire y así consiguió que por cuarta ocasión en lo que va del torneo, León marcara gol primero que su rival.

El complemento no presentó grandes cambios en las alineaciones pero sí en el estilo de juego de los auriazules. De esperar bien agazapados atrás, buscaron el empate desde el inicio sin importar lo crecido que estuviera Rodolfo Cota, brillando en su área y arrebatándole a André-Pierre Gignac cualquier cantidad de goles cantados.

No pudo hacer lo mismo al 73’ en un tiro de esquina, mismo que se originó de una gran desviada previa ante un cabezazo de Julián Quiñones. El cobro de los universitarios fue directo a primer poste, la marca no fue buena y Francisco Meza cabeceó a segundo poste para concretar el 1-1 y así vencer a Cota que de no haber sido contemplado, el resultado sin duda habría sido distinto en el “Glorioso”