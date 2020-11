VIDEO ¡Grítalo con gusto! León sabe remontar y camina a semifinales

León.- Cuando La Fiera sale dispuesta a matar, ni Nicolás Vikonis en un momento inmejorable es capaz de detenerla. Sin despeinarse, los Verdes apelaron a las bases, a Pedro Aquino, a William Tesillo, a Ángel Mena… a un 2-0 en casa que sumado a lo sucedido en el Cuauhtémoc, confirmó su boleto a semifinales.

El cuadro de Ignacio Ambriz sigue con vida en el Guard1anes 2020 aun sin echar mano de todo su potencial, hizo los goles que necesitaba y punto, pues vale la pena mencionar, Puebla tampoco fue el equipo que les complicó la serie en la ida.

La esperanza del equipo de Juan Reynoso se desvaneció muy pronto en la cancha del Nou Camp. La ventaja con la que llegaron al Bajío era mínima y un roce de la espalda de Fernando Navarro, sumado a un rodillazo de Maximiliano Perg, terminaron por deshacerla.

Así como en la ida, un gol tempranero cambió el esquema con el que Puebla había planteado el partido. Pero en esta ocasión, fueron los esmeraldas los que aprovecharon esta oportunidad que cambió todo el duelo.

Los locales fueron amos y señores del partido y no tuvo que pasar mucho tiempo para que “Takeshi” y Mena aprovecharan el momento de gracia de León. Al 29’, el ecuatoriano inició una jugada por parcela derecha, cedió al chileno que ya estaba en el área y cuyo disparo rechazó Vikonis, el balón quedó botando y ahí llegó Mena que siguió la jugada para concretar el 2-0.

Prácticamente ahí se terminó el partido, León no salió a especular y en tan sólo 30 minutos dio dos zarpazos de los que Puebla no se recuperó. Sí, intentaron salir jugando, mostraron un buen toque de balón, pero la presencia de Pedro Aquino fue fundamental para que Rodolfo Cota no tuviera que desgastarse.

Todo se complicó para los de Reynoso cuando George Corral fue expulsado por una fuerte entrada sobre Aquino en el segundo tiempo, además, los cambios que realizó el timonel peruano no funcionaron y si el partido no terminó con un marcador más amplio, fue porque los Verdes fallaron en el último toque y “San Vikonis”, se encargó de desviar tres más.

Después de la tormenta llegó la calma para La Fiera. El Nou Camp no falla como fortaleza y con un marcador global de 3-2, el plantel esmeralda tiene libre su camino a la octava estrella.