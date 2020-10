¡Van con todo! León descarta rotaciones y quiere 42 puntos

León.- Nacho Ambriz aclaró que no aplicará rotaciones en las dos últimas jornadas del Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX, pues su objetivo es llegar a 42 puntos.

“Hoy sí queremos el récord de 42 puntos y vamos por esos 42 puntos y entonces vendrá la fase de liguilla, en la que tenemos que estar muy bien”, adelantó Ambriz en el programa Magazzine XXI de Tito Etcheverry.

Hace una semana, tras vencer al Puebla, Ambriz sugirió la idea de aplicar algunas rotaciones para darle juego a quienes habitualmente son suplentes, pero hoy esa intención está descartada.

“No habrá rotaciones, hay quizá por necesidad de no tener hoy a Pedro (Aquino, expulsado), quizá otro más, pero no, voy a buscar sumar esos seis puntos para buscar los 42 puntos”.

Ambriz recordó los objetivos planteados al inicio de la temporada, con un León que tiene ya 36 puntos, inalcanzables para sus rivales: “El primero era quedar entre los cuatro primeros, se los dije así a los jugadores, que no podíamos quedar abajo del cuarto lugar y no porque me agrande, sino porque el trabajo que estábamos haciendo era para ese objetivo de quedar en los primeros”.

El técnico aceptó que usar al juvenil Fidel Ambriz es una opción para enfrentarse el lunes a, Puebla, pues no contará con el citado Pedro Aquino.

“Tengo en la mente a Fidel, no lo voy a negar, pero todavía no sé, hasta el viernes que termine de revisar a Santos, pero a Fidel lo tengo en la mente”.

Finalmente, el entrenador del León adelantó que en la segunda quincena de noviembre tratará de pactar tres amistosos, pues su equipo se quedará casi tres semanas sin actividad oficial, por la Fecha FIFA y la ronda de repechaje que jugarán otros clubes.

“No salimos (de la ciudad), pero ya le pedí a la directiva, nos juntamos con el cuerpo técnico, y les pedí tres partidos, uno jueves (12 de noviembre), uno domingo (15) y uno jueves (19), y luego tener seis días para tener al eq