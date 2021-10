Vucetich revela intentos de sobornos en el futbol mexicano: ‘Por pend… no le entro’

Las mafias de promotores del futbol mexicano, conocidas como “El Cártel del gol”, se han acercado a Víctor Manuel Vucetich para ofrecerle dinero a cambio de fichar ciertos refuerzos o darle minutos a algunos jugadores.

En entrevista con el canal de YouTube “Confesiones”, de Miguel Arizpe, Víctor Manuel Vucetich reveló que, por ejemplo, en 1996 sufrió por estas mafias de promotores cuando entrenaba al Cruz Azul.

“Un representante en Cruz Azul hizo que me fuera y son cosas que siguen pasando”, contó Vucetich, quien hace tres semanas dejó la dirección técnica de Chivas.

“Siempre me han pedido que meta algunos jugadores y que con eso nos va a ir bien a los dos. Les digo que no, que a mí me va bien si el jugador juega bien y de otra manera no le entro”.

‘Va de por medio mi persona’, dice Vucetich

Vucetich es uno de los entrenadores más ganadores en la historia del futbol mexicano, pero ha batallado para mantenerse al frente de alguno de los llamados “grandes”, situación que podría estar relacionado con los promotores.

Vucetich aclara que cada vez que un promotor le pidió fichar a algún jugador a cambio de un “moche”, él se ha negado.

“(Les digo) a mí tráeme un jugador, me interesa el jugador y si vale la pena lo agarro y no me importa la cuestión del precio, me importa el valor real del jugador”.

En la entrevista, Vucetich bromeó con la forma en que los promotores le llaman o los comentarios de conocidos que saben que rechaza las “tajadas”.

“Han habido una o dos personas que conozco y que en un momento nos dicen que somos muy pendejos porque no agarramos o no hacemos nada (sic)... es es el término que nos dan, nos dicen ‘Eres muy pendejo porque esto es negocio’, pero es negocio para ti (como promotor) y para mí es una profesión y va de por medio mi persona, mis valores y eso es triste”.

Entrenadores se relacionan con las mafias como el Cártel del Gol

En un ejemplo de estas tácticas, hace unos meses, Súper Deportivo reveló un modus operandi de promotores en torno al América, en especial con la llegada de refuerzos paraguayos a precios sospechosos.

Este tipo de prácticas se refuerzan cuando los entrenadores se prestan para validar refuerzos a cambio de un porcentaje de la transferencia.

“(En el futbol mexicano) hay personas que sí son de esa manera y otras que son de una pieza y qué bueno… podría hablar, sí creo yo que hay, no puedo meter sus manos al fuego con nadie, pero yo no, por eso soy de los pendejos… ser pendejo por no agarrar es dignificante”.

Algunos medios de comunicación apoyan a promotores

Vucetich, exentrenador del Club León, señaló también que algunos medios de comunicación se prestan a las tácticas mafiosas, ya sea promoviendo jugadores o criticando a futbolistas y entrenadores que no se prestan a la corrupción.

“Me han tocado muchos medios de comunicación que están coludidos con representantes, con jugadores, con directivos que no son dueños y es evidente que han habido muchas circunstancias raras”.

Hoy Vucetich trata de superar todas esas circunstancias, sin negar que el futbol mexicano tiene problemas directivos.

“Hubo periodistas que me pidieron dinero, hubo representantes que querían que metiéramos jugadores, un poco de todo, pero a final de cuentas siempre me he dedicado a que por mí hable sólo el trabajo”.

