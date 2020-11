‘Vienen 10 años aún mejores’: Jesús Martínez celebra una década en el León

León.- Hace 10 años, Jesús Martínez Murguía era el “hijo de Chuy Martínez”, el respetado presidente del Grupo Pachuca. El Club León era el “ya merito” de la Liga de Ascenso; un club con una rica historia, pero con un oscuro presente deportivo.

En aquel 19 de noviembre de 2010, cuando se anunció que los hermanos Jacobo y Abraham Batarse le vendían el Club León a Grupo Pachuca, las historias de Jesús Martínez Murguía y de la Fiera se cruzaron con un resultado inimaginable.

Así se anunciaba la compra del Club León por parte de Grupo Pachuca.

Hoy, al cumplirse la primera década de aquella venta, Jesús Martínez tiene su nombre propio en el futbol mexicano. Ascendió al equipo y lo hizo bicampeón. Hace un año ganaron 12 juegos seguidos y hoy son máximos favoritos para coronarse en el Guard1anes 2020.

Nada mal en una relación que ha resultado ganar-ganar.

¿Cómo recibiste la noticia de que serías el presidente del Club León?

“Recuerdo esa adrenalina de encabezar un proyecto tan grande como lo es el León. La verdad que no me esperaba la oportunidad, pensé que no me iba a llegar a tan temprana edad (tenía 25 años)”.

“De inmediato no me cayó el veinte, pero me di cuenta que podía dejarle cosas muy importantes al club y lo principal es que sabía que debíamos llevar el equipo a Primera División”.

¿En aquel 2010, imaginaste al León como lo que es ahora?

“La verdad que no. Lo que quería era regresar el equipo a Primera y que la gente fuera feliz”.

“Cuando llegamos, queríamos reconstruir el equipo, pero no veíamos más allá del ascenso y nunca me imaginé estar, 10 años después, a la víspera de iniciar la construcción de uno de los mejores estadios de Latinoamérica, también con la inversión en La Esmeralda, que es un proyecto impresionante para los jóvenes… jamás pensé que íbamos a llegar a esta posición, pero tienes que soñar”.

¿Cuál es el mayor logro de estos 10 años?

“Sin duda es el acercamiento social que tiene el club hoy en día, porque el equipo se ha acercado a proyectos sociales que han dado la vuelta al mundo. Convertimos el estadio en un centro de acopio para el temblor (en 2017) y ahora en plena pandemia fuimos el único equipo del mundo que llenó su estadio, aunque fuera de forma virtual, para apoyar a quienes lo necesitaban. Cuando se habla de ayudar, somos los primeros”.

¿Hoy ves alguna posibilidad de que el León deje la ciudad a corto o largo plazo?

“No hay posibilidad alguna porque estamos al 100% con la ciudad. Cierto que hay que tomar decisiones y tuvimos que jugar un partido en Aguascalientes, pero fue sólo un juego e incluso nunca nos pasó por la cabeza dejar la ciudad de alguna forma, porque el León es la de la gente, de la ciudad, de la afición y eso no tiene que ver con un estadio”.

¿Cómo visualizas al Club León en la próxima década?

“En 10 años nos veremos otra vez trascendiendo, celebrando en el estadio nuevo y disfrutando porque vienen 10 años aún mejores”.

Hablas del nuevo estadio. ¿En qué va ese proyecto?

“El próximo año, con ese empuje, con esa garra que nos caracteriza, vamos a cristalizar el proyecto".

"Vamos a poner la primera piedra y estamos firmes con el proyecto más importante que ha tenido el Grupo en su historia y lo digo porque estamos arriesgando todo nuestro capital, nuestro patrimonio, pero es una cosa impresionante, un estadio espectacular que tiene muchos atractivos y que será digno del equipo y de la ciudad”.