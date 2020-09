¿Y el Avión? Nada más Navarro apareció en el once ideal

León.- La Liga Mx dio a conocer su once ideal luego de la realización de la Jornada 11, en donde apareció sólo un elemento esmeralda a comparación de algunas otras jornadas en las que aparecían algunos más.

La Fiera se impuso por 2-0 a Pumas en lo que fue el cierre de dicha jornada y en uno de los duelos más esperados, por lo que la Liga consideró a Fernando Navarro para aparecer en su once ideal.

De llamar la atención que el que tuvo un gran partido fue David "Avión" Ramírez quien se desempeño por banda de la izquierda en gran parte del encuentro y posteriormente no desentonó por derecha.

Hasta Gio dos Santos con su gol en el Clásico América vs Chivas terminó por aparecer en el once ideal de la Liga Mx, en lo que muchos comentaron en redes sociales generando la polémica y es que el ex Galaxy no ha estado a la altura desde hace varios torneos.

En cuanto a Navarro que tuvo una destacada participación en el choque ante los universitarios, suma 628 minutos jugados con 8 encuentros y 7 de ellos de titular en el presente Guard1anes 2020.

