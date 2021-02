Regresó a Chivas, pero JJ Macías dejó los goles en León

León.- José Juan Macías dejó el Bajío pues Chivas le ofrecía mejores condiciones para emigrar a Europa, su principal deseo. Éste, sin embargo, parece estar en pausa y no porque le falte talento, sino porque en su tercera temporada con el Rebaño no está cerca de los números conseguidos de la mano de Ignacio Ambriz.

Ya pasó poco más de un año desde que el joven tapatío se despidió, con una sentida carta en su cuenta de Instagram, del cuadro esmeralda con el que disputó dos Liguillas. Su ausencia, no obstante, no le ha complicado la vida a los Verdes que se las han arreglado sin él, no así “JJ” que ha resentido la falta de sus excompañeros.

En tan sólo dos torneos con La Fiera, tomando en cuenta sólo partidos de Liga, el joven ariete anotó un total de 19 goles: 16 en temporada regular (ocho por torneo) y tres más en la fase eliminatoria.

Con Chivas apenas lleva 12 aunque es importante mencionar que ha jugado menos partidos, sin embargo, su promedio de goles por choque sigue siendo mejor con los Verdes, éste de 0.5, mientras que con los rojiblancos es de 0.4.

Gracias a los números conseguidos en el Bajío, Macías fue el mejor goleador mexicano en el Clausura 2019 y el tercero mejor en el Apertura 2019. Mientras que en Guadalajara no ha estado cerca de repetir este reconocimiento.

CON LEÓN* (*Sólo en Liga MX)

Temporadas: 2

Partidos: 38

Minutos: 2,737

Goles: 19

Titular: 35

Liguillas: 2

Ante León, cabe mencionar, estas estadísticas podrían quedar de lado, pues “JJ” se siente tan cómodo que les ha hecho gol en dos de las cuatro ocasiones en las que se han enfrentado. En una ganaron los del Rebaño y en la otra, los 90 minutos terminaron con empate.

CON CHIVAS

Temporadas: 3

Partidos: 27

Minutos: 2,120

Goles: 12

Titular: 24

Liguillas: 1

El duelo correspondiente a la fecha 5 del Guard1anes 2021 se convertirá en el quinto en el que León y Macías se encuentran otra vez en el terreno de juego, aunque este choque será muy distinto al de las semifinales del año pasado, pues los rojiblancos han tenido un pésimo arranque de torneo y la continuidad de su timonel pende de un hilo.